Соединённые Штаты Америки, , 15:20 — REGNUM В Соединённых Штатах произошёл скандальный случай. При задержании девятилетней девочки прибывшие на вывоз матери ребёнка полицейские надели на несовершеннолетнюю наручники и распылили ей в лицо перцовый баллончик. О жестком задержании отчитались сами полицейские города Рочестера в штате Нью-Йорк, передаёт CNN. Правоохранительное ведомство опубликовало видеозаписи с камер, закреплённых на груди у патрульных полицейских.

Как сообщил заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсона, стражи порядка прибыли на вызов по звонку о «семейных проблемах». Офицерам полиции сообщили, что девочка хочет убить себя и свою мать. Полицейские собирались доставить девочку в больницу, но она попытался убежать от стражей порядка.

«Не было похоже, что она сопротивлялась офицерам, ей не понравилось, что её принудительно пытались отвезти в больницу. Патрульные несколько раз пытались усадить её в машину, офицер использовал газовый баллончик», — добавила замначальника полиции.

В конечном итоге девочку отвезли в центральную городскую больницу Рочестера, где после осмотра врачом отпустили.

Мэр города сообщила, что она поручила начальнику полиции провести полное и тщательное расследование инцидента. А начальник полиции Синтия Хэрриот-Салливан назвала действия своих подчиненных неприемлемыми.