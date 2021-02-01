Казань, , 15:11 — REGNUM Днем 31 января, в ходе несанкционированной акции в Казани, было сломано ограждение на набережной озера Казан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), заявил помощник прокурора Татарии по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он уточнил, что противоправные действия были совершены в период с 11:00 до 13:00 по местному времени.

«Неустановленное лицо, находясь в прибрежной зоне озера Кабан, совершило акт вандализма — повреждение стеклянного ограждения», — цитирует представителя надзорного ведомства «Интерфакс-Поволжье». Дело взято на особый контроль в прокуратуре.

Ранее в одной из социальных сетей появилась видеозапись инцидента. Мужчина в черной одежде и черной защитной маске разбивает молотком один из секторов ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года после реконструкции открылась вторая очередь обновленной набережной озера Казан. Сейчас это одно из любимых мест отдыха и жителей города, и гостей столицы Татарии.