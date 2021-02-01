Сухум, , 15:07 — REGNUM Три села в Абхазии из-за оползня оказались «отрезанными» от районного центра Ткуарчал. Об этом 1 февраля сообщает агентство «Апсныпресс».

По данным журналистов, оползень повредил участок дороги. Из-за этого нарушено сообщение между городом и сёлами Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа.

Кроме того, сообщается, что повреждены два жилых дома в Бедиа ду. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Стоит отметить, что повреждённая дорога, соединяющая Ткуарчал с сёлами, была восстановлена в ходе реализации российской Инвестиционной программы в Абхазии. Работы там велись с 2017 по 2020 год. На 11 км дороги было потрачено около 60 млн рублей.