Самара, , 15:36 — REGNUM Школьника обвинили в поджоге куртки на однокласснице в Самаре. Об этом 1 февраля сообщает ИА «Сетевое издание «Самарское областное вещательное агентство. СОВА».

По информации журналистов, 12-летний школьник не подготовился к уроку английского языка: нужно было выучить диалог. Учитель вызвал школьника к доске, поэтому несовершеннолетний захотел подсмотреть диалог в учебнике своей одноклассницы. Но девочка закрыла учебник.

По предварительной информации, нападение на девочку произошло после уроков на улице. Прохожий и ее подруги помоги потушить огонь.

По словам мамы несовершеннолетней, в настоящее время ребенок чувствует себя нормально, при этом девочка боится оставаться одна.

«Мы взяли больничный, она побудет немного дома», — сообщила женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: Охраннице школы Перми, где произошла резня, дали условный срок