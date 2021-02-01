Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM В офисе одного из банков в Екатеринбурге случился потом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.

Как передаёт портал «Е1», инцидент произошёл в отделении банка, находящемся в одном из торговых центров. Судя по опубликованной видеозаписи, в отделение зашёл погреться мужчина. Гражданин задел и уронил батарею теплоснабжения. Из труб полился кипяток.

«Все последствия были устранены утром в тот же день, офис работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе банка.

Какова судьба неудачливого клиента, пока неясно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге произошёл потоп в одном из новых жилых домов. В здании прорвало пожарный гидрант.

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