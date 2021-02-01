Лысково, Нижегородская область, , 14:31 — REGNUM Россельхознадзор ввел карантин по бешенству в Лысковском районе Нижегородской области. Причиной тому послужило выявленная на его территории зараженная лисица. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Тело умершего от бешенства лесного хищника недавно обнаружили в поселке Макарьево, после чего спецкомиссия приняла решение о введении карантина.

В ведомстве отмечают, что на период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного населенного пункта и продажа сырого молока.

Отметим, что ранее оРоссельхознадзор ввел карантин в Кстовском районе Нижегородской области, где в конце января 2021 года был выявлен очаг бешенства.