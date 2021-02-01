Челябинск, , 14:30 — REGNUM В Челябинской области под колёсами поезда погиб местный житель. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла днём 1 февраля в районе перегона Золотая Сопка — Троицк. Мужчина переходил пути в неустановленном месте.

Карталинская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство изучает вопрос о том, как на Южно-Уральской железной дороге соблюдают законодательство о безопасности движения, а также об эксплуатации железнодорожного транспорта. СКР начал доследственную проверку по факту гибели человека.