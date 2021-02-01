Анкара, 1 февраля 2021, 14:35 — REGNUM В ходе операции в городе Ялова в Турции 1 февраля был задержан террорист, являющийся членом организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главное управление полиции данного города поделилось подробностями операции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своём профиле в социальной сети отметил, что в ходе операции в Ялове был задержан и арестован член организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена важная операция в Ялове. Турецкий террорист был задержан! Операция закончилась, мы поздравляем наши спецслужбы, полицию Ялова и генеральную прокуратуру Ялова», — говорится в заявлении.
Генпрокуратура Ялова ведет поиски сообщников задержанного преступника и других подозреваемых, с которыми обвиняемый поддерживал контакт, отметили в полицейском участке города Ялова.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.