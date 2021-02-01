Уфа, , 14:27 — REGNUM Сотрудника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии обвинили в служебном подлоге. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2010 году обвиняемый служил в ОВД Мурманской области, тогда же он купил автомашину «Тойота Ленд Крузер 200». Следователи считают, что для занижения налоговой ставки, ставя на учет автомашину, фигурант уголовного дела указал неправильную мощность двигателя.

«В 2015 году, заняв должность заместителя начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ, полицейский дал указание подчиненным внести в базу достоверные сведения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что в результате образовалась недоимка по транспортному налогу в размере порядка 26 тысяч рублей: таким образом причинен ущерб бюджету Мурманской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подога и злоупотребления должностными полномочиями.

Отмечается, что свою вину обвиняемый не признал. Он был отстранен от должности на время следствия. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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