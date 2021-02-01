Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM На Ростовской атомной электростанции после анонимной угрозы о заминировании начата проверка. Работа энергоблоков продолжается в штатном режиме, уточняет пресс-служба предприятия 1 февраля.

«На Ростовской АЭС в установленном порядке проводятся проверочные мероприятия по факту анонимного обращения в адрес атомной станции. На работе предприятия это никак не отразилось», — говорится в официальном сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовскую АЭС специалисты обследуют после анонимного сообщения об угрозе взрыва, полученного утром 1 февраля.

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