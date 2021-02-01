Москва, , 13:54 — REGNUM Штраф за участие в несогласованной протестной акции назначен супруге блогера Алексея Навального Юлии решением суда. Об этом сообщили 1 февраля журналистам в Щербинском суде Москвы.

Суд признал жену блогера виновной в правонарушении, предусмотренном статьёй 20.2 КоАП РФ об участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые создали помехи работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Юлии Навальной назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Юлию Навальную задержали на несогласованном шествии к СИЗО «Матросская тишина», где находится её муж. Позднее её отпустили из отдела полиции.

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