Кишинёв, , 13:44 — REGNUM Вандалы осквернили мемориальный комплекс на месте захоронения советских солдат у села Руска в Хынчештском районе Молдавии, нанеся на монумент надпись оскорбительного характера. Об этом 1 февраля сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович на своей странице в соцсети в Facebook.

«В этот раз вандалы осквернили мемориальный комплекс у села Руска Хынчештского района, возведенный в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии», — говорится в сообщении главы Национального координационного комитета.

Также он обратил внимание правоохранительных органов на то, что данный военно-исторический объект является воинским захоронением и подчеркнул, что это будет обозначено в заявлении в прокуратуру и в результате этого осквернивших ждет иная квалификация совершенного.

Кроме того, Петрович уточнил, что в настоящее время «Победа» связывается с органами местной администрации для согласования мер по устранению следов вандализма и приведения мемориала в достойный вид.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с примерами героизации нацизма на Украине.