Йоханнесбург, ЮАР, , 13:52 — REGNUM Таможенники в главном международном аэропорту ЮАР изъяли крупную партию несертифицированных «препаратов от COVID-19». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение Южноафриканской полицейской службы (SAPS).

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В соответствии с заявлением, за последние две недели в международном аэропорту Йоханнесбурга были изъяты «таблетки, предположительно содержащие ивермектин» стоимостью шесть миллионов рандов (почти 400 000 долларов США).

«Шесть подозреваемых были арестованы и обвинены в перевозке незарегистрированных лекарств и импорте лекарств без лицензии», — говорится в заявлении.

«Считается, что незарегистрированные лекарства, которые в основном выпускаются в таблетированной форме, были импортированы для целей продажи и могли быть использованы для лечения COVID-19», — говорится в сообщении полиции.