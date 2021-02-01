Томск, , 13:12 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в трёх случаях пациенты входили в группу риска по возрасту.

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Кроме того, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями. В частности, в анамнезе зафиксированы ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, гипертония, ожирение.

«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистересс-синдромом», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 28 322. Выздоровели к настоящему времени 25 501 человек. Свободный коечный фонд в ковидных стационарах составляет 49%.