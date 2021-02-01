Архангельск, , 13:09 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска признал виновным бывшего руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Родионова в совершении коррупционных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, Родионов был задержан в ноябре 2019 года при получении очередной взятки. По данным следствия, в общей сложности экс-глава налоговой получил от предпринимателя 8,9 млн рублей за снижение ему недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки.

Кроме того, было установлено, что Родионов, вымогая взятку у представителей коммерческой организации, приостановил все операции по счетам налогоплательщика, в результате чего компания накопила долги по зарплате и налогам.

В ходе расследования был установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова — в 2013 году, когда он как руководитель УФНС получил от предпринимателя взятку в 1,3 млн рублей.

Приговором суда экс-главе налоговой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26 миллионов рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область вошла в список самых коррумпированных регионов страны. По данным УМВД, за год в регионе было выявлено 186 коррупционных преступлений.