Красноярск, , 12:56 — REGNUM В Красноярске следователи проверяют информацию об отравлении жителей города питьевой водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следственный комитет Sledcom.ru

1 февраля в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жителям нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска стало плохо после использования холодной воды из-под крана. Ранее в этих домах отключали холодное водоснабжение. Самочувствие жителей ухудшилось после возобновления подачи воды. Несколько красноярцев обратились в медучреждения.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, об отравлении водой заявили жильцы нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска.

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Проверку по данному факту проводят краевая прокуратура и Роспотребнадзор.

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