Ижевск, , 12:51 — REGNUM В отношении бывшего участкового уполномоченного полиции вынесен приговор по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина в течение двух лет получал деньги от ритуальной компании за передачу сведений об умерших гражданах и их адресах. Затем сотрудник ритуального агентства выезжал по указанному адресу и предлагал родственникам услуги компании.

Подтвержден факт получения взяток на сумму 66 тыс. рублей.

Судом экс-полицейскому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права занимать должности в госорганах на аналогичный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Верховный суд Удмуртии вынес приговор в отношении восьми участников организованной преступной группы, которую возглавляли полицейские. Участники банды наркоторговцев в зависимости от роли каждого получили от четырех до 19 лет лишения свободы, осужденные полицейские — 17 и 19 лет лишения свободы с лишением специальных званий и государственных наград.

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