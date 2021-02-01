Салехард, , 12:48 — REGNUM На Ямале при пожаре в доме на станции Обская в Лабытнанги погибли при пожаре два человека. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла вечером 31 января в одноэтажном общежитии. Пожар ликвидировали полтора часа 28 пожарных и 5 единиц спецтехники МЧС. Огнём повреждены стены и потолок в одной из квартир дома на общей площади 20 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

СУ СКР по ЯНАО инициировало доследственную проверку по факту обнаружения тел двух погибших при пожаре — мужчины 1962 года рождения и женщины 1975 года рождения.