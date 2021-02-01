Ярославль, , 12:45 — REGNUM В Ярославле полиция задержала 189 участников несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция на акции 31 января в Ярославле

Всего по оценкам полиции в шествии приняло участие 300 человек. Получается, что почти две трети участников были задержаны. Они были доставлены в территориальные отделы полиции.

Сколько протоколов об административных правонарушениях было составлено, в УМВД не уточнили. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за участие в акции 23 января было привлечено к административной ответственности более 20 человек.

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