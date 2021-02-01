Улан-Удэ, , 12:13 — REGNUM В 2020 году следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел в Бурятии раскрыли убийство мужчины, который в 2019 году пропал без вести в соседнем Забайкалье. Подробности дела ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Расследование первоначально велось в Забайкальском крае и Иркутской области. Однако в июне 2020 года тело мужчины было найдено в лесу на территории Муйского района Бурятии с огнестрельным ранением головы. Причём, помогли его найти дикие звери, раскопавшие труп, на который позже наткнулся лесничий.

Выяснилось, что за преступлением стоит деловой партнёр убитого. По данным следствия, он расправился с потерпевшим из корыстных побуждений, после чего закопал тело в лесу и скрылся с похищенным у него имуществом.