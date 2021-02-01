Улан-Удэ, , 12:04 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ начато служебное разбирательство по факту ДТП, устроенного водителем скорой помощи. Об этом говорится в сообщении на странице станции скорой медицинской помощи в соцсети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авария произошла в субботу, 30 января. 36-летний водитель «скорой» врезался в микроавтобус. По данным ГИБДД, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Руководство станции подтвердило эту информацию.

«При освидетельствовании в наркологическом диспансере в выдыхаемом воздухе у водителя выявлено 0,6 промиле алкоголя. Данный факт администрация учреждения считает из ряда вон выходящим. Таких проблем за последние 15 лет не возникало», — говорится в сообщении.

Пострадавшие, как отмечается, были доставлены в больницу. Информацию в местных соцсетях о том, что виновные скрылись с места ДТП, в станции назвали непроверенной и извращённой.