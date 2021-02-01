Афины , , 11:56 — REGNUM У острова Лесбос в Греции сегодня, 1 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Афинский геодинамический институт.

Отмечается, что подземные толчки произошли в 07:46 по местному времени (08:46 мск), эпицентр находился в 46 км к юго-западу от острова, очаг залегал на глубине 14,9 км.

Спустя минуту (07:47) в том же районе произошел второй толчок магнитудой 4,8, очаг залегал на глубине 12,5 км. В 08:00 произошёл третий толчок магнитудой 4,5 с очагом на глубине 15,9 км.

Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Австралии. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 18,25 километра. Пострадавших не было, сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

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