Южно-Сахалинск, , 11:52 — REGNUM На Сахалине завершилась операция по спасению с оторвавшейся от берега льдины рыбаков. Всех людей доставили на берег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В момента, когда из-за волнения в Охотском море в районе села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина, отрезанными от берега оказались около 100 рыбаков-любителей. Некоторые из них успели самостоятельно переправиться. Остальных пришлось спасать. Льдину уносило в открытое море.

В операции по спасению рыбаков приняли участие 28 человек и 16 единиц техники.

«В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области обращают особое внимание рыбаков-любителей на необходимость соблюдения мер безопасности. Прежде всего, при выходе на припай стоит учитывать метеоусловия и ознакомиться с прогнозом погоды», — сказали в правительстве Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в районе села Стародубское Долинского района от берега оторвало льдину, на которой находится около 40 рыбаков. Льдину с людьми относило в открытое море.