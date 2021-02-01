Нижневартовск, Югра, , 10:56 — REGNUM В Югре начальник одного из отделов Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, чиновник в период с августа 2019 года по январь 2021 года вымогал взятку в сумме 820 тыс. рублей у предпринимателя, работавшего по госконтракту по благоустройству дорог. Мотивацией к даче взятки стало заключение дополнительного соглашения и увеличение объёма финансирования работ, а также приёмка работ без замечаний. Под давлением чиновника бизнесмен дал взятку в размере 177 тыс. рублей. муниципальный чиновник задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело по пп. «б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).