Киев, 1 февраля 2021, 11:00 — REGNUM В полицию Киева поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщило 1 февраля издание «Обозреватель».
По данным журналистов издания, из здания вокзала эвакуировали людей, проводится проверка здания представителями экстренных служб и правоохранительных органов.
Напомним, ранее глава киевского метрополитена отметил, что массовые сообщения о минировании метро начались после государственного переворота 2014 года.
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