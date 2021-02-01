Ижевск, , 10:39 — REGNUM За минувшие выходные дни в полицию Удмуртии обратились 14 человек с сообщениями о краже средств с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадали от действий мошенников жители Ижевска, Воткинска, в также Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов в возрасте от 19 до 76 лет.

Основная часть жертв пыталась защититься от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Также фиксировались факты мошенничества при покупке и продаже товаров через интернет и под предлогом игры на бирже.

Совокупный ущерб пострадавших составил 2,07 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, в том числе более чем на 50% стало больше бесконтактных мошенничеств.

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