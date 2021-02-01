Душанбе, , 10:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали студента Таджикского технологического университета по подозрению в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Задержанным оказался житель района Рудаки — студент второго курса Таджикского технологического университета. По версии следствия, 28 января молодой человек, находясь в учебном корпусе вуза, напал с ножом на декана факультета международного менеджмента.

Студент набросился на декана после того, как узнал об отчислении из-за неуспеваемости. Потерпевший госпитализирован. По данному факту проводится расследование.

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