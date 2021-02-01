Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирской области за неделю пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 160 раз, из них 120 — на бытовые пожары. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Основной причиной половины пожаров за минувшую неделю стало неосторожное обращение с огнём. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении повлекли гибель шести человек», — уточнили в ведомстве.

На пожарах были спасены 26 человек, два человека — при дорожно-транспортных происшествиях.