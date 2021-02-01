1 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Во время пандемии коронавируса в России активизировались мошенники, использующие удалённые способы обмана. О новых и старых методах отъёма денег, популярных мифах о мошенниках и многом другом корреспондент ИА REGNUM поговорил с сотрудником полиции.

Наталья Диева, , 11:22 — REGNUM В 2020 году число интернет-преступлений, зарегистрированных в Костромской области по сравнению с 2019 годом возросло на 63%. Тенденция массового ухода мошенников в онлайн логично продолжает процесс всё большей цифровизации общества. Корреспондент ИА REGNUM поговорил с оперативным сотрудником Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области — лейтенантом Светланой Большаковой и выяснил, почему процент раскрытия таких преступлений невысок, зачем мошенники играют в полицейских и где базируются кол-центры «служб безопасности» лжебанков.

Интернет-мошенничество Don Hankins

ИА REGNUM: В 2020 году число интернет-преступлений, зарегистрированных костромскими полицейскими, возросло на 63%. Какие прогнозы на 2021 год — будет рост или снижение?

Светлана Большакова: Полагаю, показатели останутся на уровне прошлого года, особого роста не будет. В 2020 году действительно был резкий скачок. По статистике, в 2018 году мы зарегистрировали 645 таких преступлений, в 2019 году их число возросло вдвое — до 1200, в 2020 году их было уже 2,6 тысячи. Рост мы зафиксировали как раз в то время, когда началась история с коронавирусом. Многие люди потеряли работу, государство назначало компенсационные выплаты. Мошенники хорошо разбираются в актуальных тенденциях, понимают социальную и экономическую обстановку в стране, и всегда под неё подстраиваются, предлагая людям лёгкое решение их проблем — выгодную работу, несуществующие компенсации. Их «кормит» человеческий страх.

ИА REGNUM: Сколько таких дел за 2020 год раскрыто, сколько человек привлечено к ответственности?

Светлана Большакова

Светлана Большакова: За прошлый год мы раскрыли и направили в суд 501 преступление, 375 человек привлекли к ответственности. В целом процент раскрываемости — 19,5%.

ИА REGNUM: Почему такой низкий процент раскрываемости — системе МВД не хватает специалистов или техники?

Светлана Большакова: От количества компьютеров скорость нашей работы не зависит. Сейчас раскрытием таких преступлений по региону занимается около 20 человек. Поделите 2,6 тысячи преступлений на эту цифру — получится довольно много. Но говорить, что сотрудники не успевают справляться с работой, неверно. Они справляются. Но чем больше кадров — тем, конечно, лучше. Что касается раскрываемости — здесь есть чисто техническая проблема. Мошенники задействуют огромное количество платёжных систем, организаций и сим-карт. Чтобы проследить их действия, нужно составлять огромное количество запросов в разные инстанции. Система коммуникации у нас отлажена, но всё-таки иногда взаимодействие получается не слишком оперативным — не все организации отвечают в положенные сроки, нужно оформлять много бумаг. Чем меньше будет бумажной работы, косвенных запросов к одной инстанции через другую, тем быстрее мы будем работать. К тому же большинство мошенников работают даже не с территории России, соседних областей, а из других стран. Понятно, что достать преступника из Ярославля проще, чем с Украины.

ИА REGNUM: Недавно губернатор поручал костромским полицейским активизировать и внедрять новые подходы по борьбе с интернет-мошенничеством. Что это за методы и как они работают?

Светлана Большакова: Рассказать подробно об этом не могу по понятным причинам, но это напрямую связано с вашим прошлым вопросом. Мы налаживаем связи с большим кругом организаций, чем раньше. Условно говоря, мы строим паутину, по размерам превосходящую паутину мошенников, чтобы знать о них больше, чем они о нас.

ИА REGNUM: Если раньше самой популярной схемой мошенничества был звонок сотрудников безопасности «Сбербанка», то какими схемами мошенники пользуются сейчас? Какие есть тенденции в этой сфере?

Светлана Большакова: Звонок из службы безопасности — популярная схема с 2017 года. Это классика, которая не стареет — мошенники постоянно модернизируют и используют её в различных вариациях. Например, последние 4−5 месяцев они говорят людям, что на них оформлен кредит, и предлагают аннулировать его посредством взятия кредита на такую же сумму через приложение.

Звонок по телефону

ИА REGNUM: Звучит довод, мягко говоря, бредово.

Светлана Большакова: Верно. Но человеку, находящемуся в панике, можно говорить всё что угодно, логика здесь не играет никакой роли, и в методах и их изяществе можно не стесняться. Ещё в последнее время появилось много случаев, где мошенники играют в полицейских. Например, на днях костромичу позвонила сотрудница службы безопасности банка, по стандартной схеме рассказала о сомнительных операциях и предложила защитить свои средства. Мужчина не поверил, назвал её мошенницей, на что дама сказала, что он нарушает все мыслимые и немыслимые законы, и она будет жаловаться в полицию. Спустя какое-то время костромичу позвонил якобы сотрудник УМВД России по Костромской области, причём в крупном чине, спросил его, что произошло, и успокоил, сказав, что всё нормально — просто полиция сотрудничает с банком и таким образом ловит мошенников. Причём в мессенджер мужчине прислали фото удостоверения лжесотрудника банка и полицейского. В итоге несчастный перевёл им 140 тысяч рублей. И это не единичный случай. Так, недавно мы отслеживали интересную историю. Мнимый полицейский позвонил женщине, которая 2 года назад покупала дорогой крем, и сказал, что продукт некачественный и выпущен группой преступников, причём незаконно, и она проходит потерпевшей по делу. По легенде в момент, когда задерживали преступников, на их счетах нашли 8 миллионов рублей, которые полиция решила разделить между всеми потерпевшими, а даме из них полагалось 400 тысяч. Только, конечно, надо было заплатить за доставку средств инкассаторской машиной. Мошенники вели беседы с женщиной три дня, выманивали деньги за абсолютно разные «сопутствующие услуги». В общей сложности она перевела им 180 тысяч рублей.

ИА REGNUM: А мошенничество с продажей подержанных вещей — новый метод?

Светлана Большакова: Да, это достаточно «свежая» тенденция. Мошенники могут выступать в роли покупателей или продавцов на площадках. Распознать их довольно просто — при переписке они просят номер, чтобы скинуть данные в мессенджер, и не общаются на официальном сайте. Затем они присылают ссылку, по которой можно забрать деньги за свой товар или отправить сумму за покупку, человек попадает на сайт, внешне почти идентичный с официальной площадкой, вводит данные карты, и всё. Также сейчас популярны приложения для защиты банковских средств, а на самом деле приложения для удаленного доступа и контроля над телефоном или компьютером жертвы, программы, где можно заплатить за услуги ЖКХ со скидкой и так далее.

ИА REGNUM: Есть мнение, что большинство «кол-центров» мошенников расположено на территории зон. Насколько это правдиво?

Светлана Большакова: (смеется) Это очень распространённая байка, но верить ей не стоит. Организовать большой кол-центр с техникой на базе какой-либо колонии трудно, это очень быстро привлекло бы внимание надзорных органов, да и насколько больших площадей у них нет.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Трудно — не значит невозможно.

Светлана Большакова: Да, заключенные могут исхитряться и работать в одиночку по простым схемам, ведь для изощрённых спектаклей нужен большой объём данных и техника. Это, как правило, схема «займи денег» ВКонтакте, «родственник попал в беду», «куплю вашу вещь» и подобные им. Большинство кол-центров находятся за пределами России, в основном на Украине.

ИА REGNUM: Чаще всего интернет-мошенничеством занимаются обученные специалисты или обычные люди?

Светлана Большакова: Каких-то продвинутых курсов начинающего мошенника, конечно, не существует. Да, людям дают определённый массив данных, учат их простейшим психологическим приёмам — говорить убедительно, вызывать доверие, оперировать банковскими терминами. В основном это люди от 18 до 45 лет. У них абсолютно обычные офисы, стандартная иерархия — есть новички, асы, организаторы — у каждого свои проценты с обманов. Всё как в обычной организации.

ИА REGNUM: Какие категории людей чаще всего страдают от рук мошенников и почему? Всегда ли это только пенсионеры?

Светлана Большакова: Возраст разный, и это далеко не только пенсионеры. Молодёжь попадается редко, но не потому, что она более «продвинутая», а потому что эта категория мошенников не очень интересует — взять у студента, как правило, нечего. В основном страдают люди от 25 до 60 лет среднего достатка, которых легче напугать денежной темой.

ИА REGNUM: Расскажите о новых методах профилактики такого мошенничества, которые были разработаны костромскими полицейскими за последние годы. В каком направлении должна двигаться профилактика, ведь раздачей листовок пенсионерам проблему, очевидно, не решить?

Светлана Большакова: Памятки тоже нужны, зря вы так. Даже если из 10 человек 9 выкинут листовку, а 1 прочитает — это уже результат. И хотя бы ради него имеет смысл это делать. Вообще профилактике уделяется много времени — каждую неделю наши практики выходят на улицы и в коллективы, мы крутим записи в ТЦ, проводим онлайн-встречи, выкладываем понятные и читабельные материалы. Другой вопрос, что отдачи мало. Люди зачастую ленятся всё это воспринимать.

ИА REGNUM: В сегодняшних условиях, когда все данные продаются и покупаются, сохранить анонимность уже невозможно. Чему стоит научиться людям в этой связи? Где хранить свои тайны и информацию, которую бы они не хотели разглашать?

Светлана Большакова: Людям нужно научиться скептично относиться к любой информации, не «дрожать» перед упоминанием больших авторитетов и громких должностей, не лениться перепроверять всё. Ну и почитать пару книг о психологических манипуляциях будет не лишним. Где мы храним тайны — не важно. Достать информацию сейчас можно практически отовсюду. Другой момент, как её использовать. Пока нет страха и паники, сколько бы документов не было на руках у ваших обидчиков, причинить вред они вам вряд ли смогут.