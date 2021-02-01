Омск, , 10:05 — REGNUM В Ленинском округе Омска пожарные спасли 24 человека — жителей девятиэтажного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в областном главке МЧС.

Возгорание произошло 31 января на втором этаже многоквартирного дома. Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя пять минут.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой, людей, чей путь в безопасную зону был отрезан едким дымом, выводили по лестничным маршам в спасательных устройствах. Одного человека спасли по трехколенной лестнице. Всего спасено 24 человека. 15 жителей дома эвакуировались самостоятельно.

Открытое горение ликвидировали за 40 минут. На месте происшествия работали 25 человек личного состава, шесть единиц пожарно-спасательной техники.

В квартире, где произошёл пожар, закопчены стены, повреждены вещи на площади 15 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Напомним, в Омской области с начала года потушено 400 возгораний, спасено 105 человек.

Читайте также: Сотрудники МЧС Казани за год спасли около 300 человек