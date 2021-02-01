Донецк, 1 февраля 2021, 10:06 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 1 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на мариупольском направлении украинские формирования выпустили 16 мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости провести на Украине референдум по вопросу отношения к «возвращению» Крыма и Донбасса.
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