Донецк, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 1 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении украинские формирования выпустили 16 мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о необходимости провести на Украине референдум по вопросу отношения к «возвращению» Крыма и Донбасса.

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