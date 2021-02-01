Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM На Сахалине в районе села Стародубское Долинского района от берега оторвало льдину, на которой находится около 40 рыбаков. Льдину с людьми относит в открытое море, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: На Сахалине рыбаков на льдине едва не унесло в открытое море

Трещина во льду образовалась из-за сильного волнения Охотского моря.

На побережье для проведения спасательной операции прибыли сотрудники ГИМС, спасатели, сотрудники администрации и полиции. Всего в операции по спасению рыбаков принимают участие уже 22 человека и 14 единиц техники.

Сообщается, что сама льдина, на которой оказались рыбаки, не разрушается.

Спасатели ежедневно предупреждают жителей островного региона об опасности выхода на лёд, но это не останавливает рыбаков-любителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в заливе Анива 29 января завершилась операция по спасению рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине — их уносило в открытое море.