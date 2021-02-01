Уфа, , 09:37 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения мусора в коллекторе теплотрассы в Уфе. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 30 января на ул. Зорге. В коллекторе теплотрассы загорелся мусор на площади один кв. метр. Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали, что из колодца теплотрассы идет густой черный дым. Они быстро справились с огнем.

Во время ликвидации пожара они обнаружили тело мужчины, личность которого сейчас устанавливается. По предварительной версии, мужчина был без определенного места жительства. Предполагается, что он спасался в коллекторе от холода.

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