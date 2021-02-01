Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области к проверке по факту массового отравления школьников подключалась региональная прокуратура. В надзорном ведомстве назвали предварительный диагноз у заболевших детей, сообщается на сайте прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по материалам СМИ в связи с обращением за медицинской помощью учащихся одной из гимназий в Ульяновске.

«По предварительным данным, им диагностирован «гастроэнтероколит», — говорится в сообщении.

По данному факту проверяется работа должностных лиц администрации гимназии, органов муниципальной власти, а также контролирующих структур и фирмы, оказывающей услуги по организации питания детей. Проверяется соблюдение требований закона б охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске управление Роспотребнадзора выясняет причины массового пищевого отравления 32 учеников одной из гимназий. Учёба приостановлена, дети находятся под медицинским наблюдением. Для исследований взяты пробы воды, пищевых продуктов и внешней среды.

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