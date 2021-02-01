Красноярск, , 09:30 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по информации о случаях острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе ведомства, специалисты устанавливают пути и факторы инфицирования.

На водозаборе «Гремячий лог» ООО «КрасКом», в распределительной сети Октябрьского района Красноярска отобраны пробы воды. Будут проведены лабораторные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, жители нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на запах и вкус воды. В чатах жильцы заявили об отравлении, температуре, тошноте и рвоте.

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Проверку по данному факту проводит прокуратура Красноярского края.

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