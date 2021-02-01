Владивосток, , 09:53 — REGNUM Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия было установлено, что с 2009 по 2017 годы Игорь Пушкарёв ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с этой сферы услуг.

«Он предоставил преимущественное право осуществлять перевозки муниципальным предприятиям, фактически не имеющим достаточного количества автобусов. Автопарк компании пополнили на взятые кредиты, обеспеченные муниципальной гарантией Владивостокского городского округа», — пояснили в прокуратуре.

Также для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась подконтрольная его близким родственникам организация.

Сумма причиненного ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела Пушкарёв возместил ущерб в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный к 15 годам колонии за коррупцию Игорь Пушкарёв выплатил в бюджет более миллиарда рублей. Эти деньги фигурируют как незаконные доходы, полученные за несколько лет по муниципальным контрактам.

Игорь Пушкарёв отбывает наказание в колонии Хакассии.