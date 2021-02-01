Цунтинский район, , 09:19 — REGNUM В Цунтинском районе Дагестана произошел пожар. Сгорела школа в селе Тляцуда. В ней получали знания 70 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в ночь на 31 января. Сигнал о возгорании поступил около 02:00. До приезда пожарных огонь пытались потушить более 50 местных жителей. Однако даже с помощью прибывших огнеборцев это удалось сделать только к 06:00. За это время здание было полностью уничтожено огнем.

Этому способствовало то, что в двухэтажном здании учебного заведения второй этаж был выполнен из дерева сборно-щитовым способом, а первый — построен из бутового камня. Площадь пожара составила 264 кв. м. Расстояние до ближайшего пожарного подразделения в селе Кидеро составляет 40 км. Пожарные прибыли в село только к 03:40.

По информации МЧС, в школе до пожара проводился ремонт. Дети учились в местном медресе, где очевидно и продолжат обучение до решения вопроса о строительстве новой школы.