Тбилиси, , 09:06 — REGNUM В Грузии правоохранители 31 января пресекли длившуюся более трех месяцев акцию протеста против строительства каскада гидроэлектростанций на реке Рионе в Цхалтубском муниципалитете края Имеретия.

По данным журналистов, акцию проводили жители села Жонети, рядом с которым планируется строительства «Каскада Намахвани ГЭС». Они перегородили дорогу для строительной техники, установили там палатку и православный крест.

Правоохранители потребовали освободить проезд, началась потасовка с протестующими. Несколько участников акции были задержаны. Палатку сотрудники полиции снесли, крест сотрудники Цхалтубского муниципалитета перенесли в местную церковь. Их об этом, чтобы избежать религиозного конфликта, попросили представители турецкой компании Enka, которая должна строить ГЭС.

Сообщается, что после разгона акции строительная техника проехала на объект. Протестующие пообещали, что не прекратят бороться со строительством ГЭС, так как считают, что каскад станций повредит местной экологии.

Напомним, проект «Каскад Намахвани ГЭС» начали разрабатывать еще в СССР. Он предполагает строительство двух станций. Местные жители и экоактивисты выступают против этого проекта. Они проводят акции с октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Западной Грузии жители проводят акцию протеста против строительства ГЭС