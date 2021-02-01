Ульяновск, , 08:59 — REGNUM В Ульяновске проводится проверка по факту получения травмы ребёнком при выходе из троллейбуса. Об этом сообщает администрация областного центра.

Инцидент произошёл 29 января. В мэрии отмечают, что «после выхода из троллейбуса девочка была госпитализирована» в больницу. В администрации Ульяновска уточняют, что «девочка находится под наблюдением врачей», её жизни «ничего не угрожает».

В местных СМИ предполагают, что причиной стал удар током. По данному факту МУП «Ульяновскэлектротранс» проводит проверку. На предприятии отмечают, что эксплуатация троллейбуса приостановлена до выяснения причин происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют переформатировать работу общественного транспорта. Этому будет предшествовать анализ транспортной ситуации и инфраструктуры в каждом муниципальном образовании. В частности, планируется «усилить маршруты государственными автобусами», учитывая при этом опыт других регионов.

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