Баргузинский район, Бурятия, , 08:37 — REGNUM Ученице восьмого класса Усть-Баргузинской школы в Бурятии вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, летом 2020 года она вытащила из воды свою младшую сестру.

Девочка упала в воду, поскользнувшись на камнях, и начала тонуть. По словам её матери, бывшие в этом время на берегу взрослые не двинулись и молча наблюдали за происходящим. На помощь бросилась старшая сестра.

«Был страх, что не успею спасти. Я подплыла к ней, подняла, чтобы она не захлебнулась, обхватила ее покрепче и поплыла к берегу», — рассказывала школьница.

В МЧС о героическом поступке девочки сообщила её тётя. Награду пришлось ждать полгода, однако в итоге документ был подписан к концу года.