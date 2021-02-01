Иркутск, , 08:32 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1669 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (30−31 января).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 1 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 48 931 человек (+525 за выходные дни). Госпитализированы 1870 пациентов (-67 за выходные дни).

Выздоровели 43 584 пациента (+561 за выходные дни). Ещё 207 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за выходные дни).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов