Уфа, , 08:29 — REGNUM Вынужденную посадку на поле совершил легкомоторный самолёт «Альфа» в Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что инцидент произошел в Кушнаренковском районе рядом с селом с. Первушино. На борту самолета был один пилот. Он выполнял любительский полёт с аэродрома «Первушино».

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что во время полета в винт летательного аппарата попала птица: это и стало причиной вынужденной посадки.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Самолет был доставлен в село Кувыково.

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