Париж, , 08:16 — REGNUM Продолжительные ливни стали причиной разлива реки Сены во Франции. Об этом 31 января сообщил ряд местных СМИ, а также очевидцы в социальных сетях.

Подъём уровня воды в реке Сене привёл к подтоплению в ряде регионов страны, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс. В городе Париже оказались затоплены набережные у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

Городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и перекрыли доступ к набережным. Жителей города предупредили о необходимости перепарковать автотранспорт и велосипеды, а гражданам, проживающим на баржах рекомендовано быть бдительнее.

По данным государственной службы наблюдения за паводками Vigicrues, уровень воды в Сене поднялся на 3,78 метра выше среднего многолетнего уровня воды. При этом пик подъёма воды ещё не пройден, по прогнозам специалистов, 1 февраля он составит уже более четырёх метров. Из-за наводнения в Париже объявлен «жёлтый» уровень опасности.

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