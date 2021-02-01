Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге в ночь на 1 февраля произошёл пожар в общежитии областного колледжа культуры и искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

После того, как информация поступила на пульт дежурного диспетчера, пожару был присвоен первый ранг опасности. К месту происшествия выдвинулись девять боевых расчетов. Однако в пути следования объявили отбой.

Из-за ЧП из общежития пришлось эвакуировать 48 человек, в том числе 47студентов. Огонь повредил светильник на площади 2 квадратных метра в комнате, расположенной на четвертом этаже здания. Пожар ликвидирован до приезда пожарных.

Предварительно причиной возгорания называют неисправность электрооборудования.

За сутки (на утро 1 февраля) в Оренбуржье зарегистрировано девять техногенных пожаров.