Омск, 1 февраля 2021, 08:09 — REGNUM В Омске 45-летний мужчина подозревается в истязании собственных детей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в областном следственном управлении СКР.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»).
Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, жестоко с силой кидает поочередно на пол двоих детей.
Полицейские и следователи выяснили личность мужчины за два часа. Оказалось, что видеозапись сделана матерью детей. Подозреваемого задержали в Центральном округе Омска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По предварительным данным, сейчас состояние здоровья детей — пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки — не вызывает опасений.
На допросе подозреваемый признался в содеянном. Следствие считает, что он должен быть заключён под стражу. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Волжский Волгоградской области женщина ударила шестилетнюю девочку табуреткой по голове.
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