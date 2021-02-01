Омск, , 08:09 — REGNUM В Омске 45-летний мужчина подозревается в истязании собственных детей, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в областном следственном управлении СКР.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»).

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина, находясь в частном доме, жестоко с силой кидает поочередно на пол двоих детей.

Полицейские и следователи выяснили личность мужчины за два часа. Оказалось, что видеозапись сделана матерью детей. Подозреваемого задержали в Центральном округе Омска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По предварительным данным, сейчас состояние здоровья детей — пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки — не вызывает опасений.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Следствие считает, что он должен быть заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Волжский Волгоградской области женщина ударила шестилетнюю девочку табуреткой по голове.

Читайте также: В волгоградском Волжском мать избила ребёнка табуреткой