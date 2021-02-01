Уфа, , 08:07 — REGNUM Двое молодых мужчин погибли в результате аварии с грузовиком в трассе в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что вечером 31 января в Кушнаренковском районе на 1263 км автотрассы Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» и грузовой автомобиль «Мерседес», который перевозил 20 тонн комбикорма.

В результате ДТП двое учащихся колледжа 18-и и 19-и лет, которые находились в легковушке, получили не совместимые с жизнью травмы (водитель и пассажир).

По одной из версий, у 57-летнего водителя грузовика заболело сердце, поэтому он потерял управление. Мужчину доставили в медучреждение. В легковом автомобиле ехали еще два студента колледжа (земляки погибших). Они получили травмы и были доставлены в больницу.

Отмечается, что молодые люди ехали в общежитие своего учебного заведения и намеревались с понедельника выйти на учебу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.