Чебоксары, , 07:53 — REGNUM Пожилая жительница Чувашии после общения с телефонными мошенниками лишилась почти 2,5 млн рублей, полученных от продажи квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В ходе предварительного следствия установлено, что 72-летнюю чебоксарку привлекла реклама о дополнительном заработке от участия в торговых акциях, и она решила воспользоваться случаем, так как у неё был «положительный опыт» участия в подобных вложениях. По данным правоохранителей, она пошла по ссылке, создала личный кабинет с указанием запрашиваемых сведений и перевела 50 тыс. рублей, полагая, что покупает акции.

«Потерпевшая поняла, что доступ в личный кабинет имеют другие лица, которые оформили на ее имя кредит на 228 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Она связалась с «консультантами», которые пообещали вернуть средства при условии оплаты различных услуги — в частности, на проведение аудита, удаление вредоносных программ. В МВД по Чувашии отмечают, что после того, как женщина выполнила все условия, она осталась почти без 2,5 млн рублей, которые хранились от продажи доставшейся в наследство квартиры.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%, в том числе более чем на 50% стало больше бесконтактных мошенничеств. По данным полиции, телефонное и интернет-мошенничество составляют 85,5% (2159 из 2525) от всех мошенничеств. Доля бесконтактных краж составляет 86,9% от тяжких краж. В целом доля таких преступлений (29,7%) в Чувашии выше, чем в среднем по России (20,2%) и Поволжье (21,3%).

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