Красноярск, , 07:50 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по информации об отравлении водой жителей многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций.

Причины произошедшего выясняются, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на запах и вкус воды. В чатах жильцы начали писать об отравлении, температуре, тошноте и рвоте. Между тем, по данным «КрасКома», водозабор «Гремячий лог» работает в штатном режиме.

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