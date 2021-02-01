Северобайкальский район, Бурятия, , 07:49 — REGNUM Бурятские спасатели завершили поисковые работы в районе мыса Урбакан на Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 28 января здесь под лёд провалился «УАЗ» с тремя рыбаками.

Двоим из них удалось спастись. Третий погиб. Его тело спасатели подняли 29 января с глубины 7 метров и передали правоохранителям.

Тем временем, продолжаются поиски тела ещё одного рыбака, утонувшего в тот же день в 30 км от губы Томпа. Мужчина ехал на рыбалку со своим товарищем, когда их «Нива» провалилась в 3-метровую трещину. Второму рыбаку удалось спастись.