Милуоки, США, , 07:49 — REGNUM Стрельба произошла в торговом центре на севере американского штата Висконсин, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на окраине города Эпплтон, расположенном в 160 километрах от Милуоки. Неизвестный открыл огонь из оружия по посетителям торгового центра. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Преступнику удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января произошла стрельба у стриптиз-клуба в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

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